HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı

Sanık Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya katılırken, avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan henüz cevap alınamadığını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın sahte kimlikle yurt dışına kaçma hazırlığında yakalandığına dair görüş bildirerek, tutukluluğun devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Güzel, tanık ifadelerine dayanarak tutuklu bulunduğunu belirterek, gizli tanığın ifadesinin gereksiz olduğunu söyledi ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, tutuklu sanık Güzel'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 1 Temmuz 2024'e erteledi.

Olayın Geçmişi:

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, eski HDP Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş bir fotoğraf bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Güzel, davetiyeye cevap vermemiş ve adresinde bulunamamıştı. Bu nedenle hakkında "yakalama kararı" çıkarılmış ve sahte kimlikle yakalanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.