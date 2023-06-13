HDP'li Patnos Belediye Eşbaşkanları tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesi merkezli dört ilde ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan HDP’li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ağrı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Haziran’da kent merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla aralarında HDP'li Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Yardımcısı Müşerref Geçer’in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.