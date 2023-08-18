Heijan, CAC, BIG gözaltına alındı. Evlerinden cephanelik çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda ‘Heijan’, ‘BIG’ ve ‘CAC’ mahlaslarıyla tanınan şarkıcılar gözaltına alınırken, ‘Muti’ mahlasıyla tanınan şarkıcı için de yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Heijan, CAC, BIG gözaltına alındı. Evlerinden cephanelik çıktı

Ünlü rapçiler 'Heijan' adıyla tanınan Doğan Tarda, 'BIG' olarak ün yapan Samet Işık ve 'CAC' olarak adı geçen Şahan Terzioğlu ile 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi Mücahit Doğan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şarkıları ve çevirdikleri klipler mercek altına alınan söz konusu şarkıcıların, söyledikleri şarkılarda ve düet çalışmalarında kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı kaydedilirken, Doğan Tarda, Samet Işık ve Şahan Terzioğlu bugün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi, Mücahit Doğan’nın ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarılırken, söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Suçu Övmek”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “İllegal hayatı özendirmek”le suçlanıyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE ŞARKI YAPTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çıkar amaçlı bazı suç ağlarına sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne aynı mecralarda destek verdiği belirlendi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan Doğan Tarda, Samet Işık ve Şahan Terzioğlu isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, “Muti” mahlasıyla anılan rapçi Mücahit Doğan’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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