Helal olsun bu kızlara. Eczacıbaşı eze eze dünya şampiyonluğuna yürüyor

Çin'de düzenlenen dev turnuvada ev sahibi Tianjin'i 3-0'la geçen Eczacıbaşı Dynavit adım adım şampiyonluğa yürüyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu skorla turnuvadaki iki temsilcimiz de rakiplerine set vermeden yarı finalist olma başarısı gösterirken, birbirleriyle eşleşmekten de kurtuldu.

1. SET: Tianjin - Eczacıbaşı Dynavit: 17-25

2. SET: Tianjin - Eczacıbaşı Dynavit: 23-25

3. SET: Tianjin - Eczacıbaşı Dynavit: 19-25

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nu, Vakıfbank ise B Grubu'nu lider olarak tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in yarı finaldeki rakibi Dentil Praia Clube olurken Vakıfbank da yarı finalde Tianjin Bohai Bank ile eşleşti.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya temsilcisi Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etmişti.