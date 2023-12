Dünya şampiyonu Eczacıbaşı yurda döndü. Flaş açıklamalar

Bu yıl Çin’in ev sahipliğinde, Hangzhou şehrinde düzenlenen şampiyonada adını zirveye yazdıran Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluk kupasını üçüncü kez kazandı.

Turuncu beyazlılar, İstanbul Havalimanı’nda medya mensuplarıyla bir araya geldi.

''O KADAR MUTLUYUZ Kİ''

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı yaptığı açıklamada, “İki Türk takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda final maçını oynadı. Dünyanın tam öbür ucunda bunu yaptılar. O kadar mutluyuz ki… O kadar centilmence bir maç oldu ki… Kızlarımızla, hocamızla iftihar ediyorum. Çok güzel bir güven ve birlikteliğin işi bu başarı. Türkiye olarak bunu yapabiliyoruz. Eczacıbaşı’nda bunun örneğini gördük. Dünyanın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Türk voleybolu, dünyanın en tepesindedir. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye’ye çok güzel bir sonuç getirdik” dedi.

''HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ''

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, gururlandıkları bir tablo olduğunu dile getirerek; “Kazanan taraf biz olduk. Çok yakın bir maçtı. Kulübümüze ve ülkemize bu dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için çok mutluyuz. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Çıktığımız her maçı ve kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye ligi, Türkiye kupası var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Voleybolda Türk takımlarının her zaman zirvede yer aldığını kaydeden Akbaş, “Hem milli takım hem kulüpler dünyadaki ve Avrupa’daki bütün finaller Türk takımlarının oluyor. Tüm kulüpler ve Türkiye Voleybol Federasyonu bunun için çabalıyor” diye konuştu.

'HİÇ BİR ZAMAN İNANCIMIZI KAYBETMEDİK''

Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Simge Aköz; “2016’dan seneler sonra bu kupayı müzemize getirmek bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda iki Türk takımının finalde olması bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir şey. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım çok güzel bir performans ortaya koydu. Çok güzel takım oyunu vardı. Bu da bizi final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında geriye düşsek dahi bu inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Gerçekten bu kupayı alabileceğimize hep inandık. Çok güzel bir takım oyunu vardı ve geri dönüşü güzel oldu” ifadelerini kullandı.

''GURUR DUYUYORUM''

Şampiyonanın hem MVP hem de en iyi pasör çaprazı seçilen Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Tijana Boskovic; “İkinci sette geri düşsek de inancımızı kaybetmedik. 2016’dan sonra kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak iyi bir oyun oynadık, çok gurur duyuyorum. Güzel bir takım oyunu vardı” dedi.

''UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUKTU''

Final maçında 20 sayı kaydeden başarılı smaçör Hande Baladın emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek; “Çok uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Takımdaki herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında iki Türk takımı final oynadı. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

''HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM''

Takımın tecrübeli isimlerinden Naz Aydemir Akyol ise yaptığı açıklamada; “2023’ü şampiyonlukla kapatmak büyük bir mutluluk. Çok güzel voleybol oynadık. Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik. Çok hak ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde görüş belirtti.

''ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK''

Takımın pasörlerinden birisi olan ve aynı zamanda turnuvanın en iyi pasörü seçilen milli oyuncu Elif Şahin takımı tebrik ederek, “2016’dan sonra ilk defa bu kupayı alıyoruz. Çok hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Bu benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödülüm. Çok güzel bir başarıyla geldiği için benim için unutulmaz olacak” diye konuştu.

''DAHA ÇOK ALTIN MADALYA ALACAĞIZ''

Takımın tecrübeli isimlerinden Irina Voronkova, kazandıkları altın madalyanın başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu daha başlangıç diyebilirim. 7 senelik özlemi bitirdik. İnşallah devam edeceğiz. Daha çok altın madalya alacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. Türkiye her zaman arkamızda oldu, bunu orada çok iyi hissettik. Takıma, kulübe, herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.