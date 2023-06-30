Helal olsun çocuklar. Milli Takım Fransa'da Avrupa Şampiyonu

Milli para tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu.

Helal olsun çocuklar. Milli Takım Fransa'da Avrupa Şampiyonu

Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montargis kentinde yapılan ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota puanı da veren organizasyonda Türkiye'yi temsil eden 14 sporcudan 7’si madalya aldı.

K44 kategorisindeki müsabakalarda kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve 57 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan ile 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazandı.

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci gümüş, 65 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 70 kiloda Fatih Çelik ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takım, 2022 yılının ardından bir kez daha takım halinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Farioli'nin yeni takımı belli oldu Spor
Farioli'nin yeni takımı belli oldu
Boluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Boluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş'a Barcelona'dan müjde Spor
Beşiktaş'a Barcelona'dan müjde
Elon Musk vs Mark Zuckerberg! İki milyarder çıktı meydane ikisi de birbirinden merdane Güncel
Elon Musk vs Mark Zuckerberg! İki milyarder çıktı meydane ikisi de birbirinden merdane
Milli Takım Kanada'ya 24 sayı fark attı. Yarı finaldeyiz Spor
Milli Takım Kanada'ya 24 sayı fark attı. Yarı finaldeyiz
Ümit Özdağ'dan Suriyeli seviciliğinde sınır tanımayan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler Güncel
Ümit Özdağ'dan Suriyeli seviciliğinde sınır tanımayan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler