Helikopter kazasında ölen turistin ailesi rekor tazminat kazandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Helikopter kazasında ölen turistin ailesi rekor tazminat kazandı
ABD'ye turistik gezi için gelen ve bir helikopter kazasında hayatını kaybeden İngiliz turistin ailesine 100 milyon dolar tazminat verilecek.

ABD'de 2018'de Büyük Kanyon'da düşen helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Ölen 5 kişi arasında yer alan bir İngiliz turistin ailesine 100 milyon dolar tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

Las Vegas'ta yapılan anlaşmaya göre, 31 yaşındaki Jonathan Udall'ın ailesi, helikopterin operatörü Papillon Airways Inc.'den 24,6 milyon dolar, Fransız üreticisi Airbus Helicopters SAS'tan ise 75,4 milyon dolar alacak.

Ailenin Kansas City, Missouri'den avukatı Gary C. Robb, patlamaya eğilimli olduğunu söyledikleri uçak yakıt tankları hakkında farkındalık yaratmak için anlaşma şartlarının kamuoyuna açıklanması konusunda ısrar ettiklerini söyledi.

Avukat yaptığı açıklamada, "Ebeveynler yakıt deposunun aslında bir yangın bombası olduğunu söylüyor" dedi.

Ailenin açtığı davada, Federal Havacılık İdaresi'nin 2020'de yeni düzenlemeler yayınlamasının ardından üretilen uçaklar için artık gerekli olan çarpışmaya dayanıklı yakıt sisteminden yoksun olması nedeniyle helikopterin güvensiz olduğu iddia edilmişti.

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