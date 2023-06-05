Hemcinsinin tacizine uğrayan kadın 'Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok'

Z.Ç., Manavgat Fevzipaşa Caddesi'nde takı dükkanı işletiyor. Yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden müşteri olarak tanıştığı ve daha sonra arkadaş olduğu B.Ö. (30) adlı kadının kendisine aşık olduğunu ve cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Manavgat'ta taciz iddiası: 'Ya sen öleceksin ya ben'

Zeliha Çelik, "Son altı aydır beni sevdiğini söyleyerek cinsel tacizde bulunmaya başladı. Polise şikayetçi oldum, yine şikayetçi oldum birkaç kere şikayetçi olmama rağmen serbest bırakılıyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Bugün şikayet ediyorum, 4-5 saat sonra bırakılıyor yine benim dükkanıma geliyor ve dediği şey şu; 'ya sen öleceksin ya ben öleceğim'. Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok" diye konuştu.

Z.Ç., son şikayetinin ardından polis tarafından gözaltına alınan B.Ö.'nün serbest bırakıldıktan sonra yeniden iş yerinin önüne geldiğini belirterek, "100 metre ileride beni izliyor, işten çıkışımı bekliyor, evime geliyor, dükkanıma geliyor. Arkadaşımı, eşimi, dostumu taciz ediyor, 'ben onu seviyorum, onu istiyorum' diyor" dedi.

Zeliha Çelik, sadece erkeğin kadını taciz etmediğini, kadınların da kadınları taciz edebildiğini kaydederek yardım istedi: "Onun bana bir şey yapabileceğinden değil, belki öfkeyle ben ona bir şey yapabileceğim. Bir şey yapacağım yani, çünkü damarıma basıyor, taciz ediyor. Dayanılmaz hale geldi artık, lütfen buna bir çözüm bulunsun."