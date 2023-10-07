Hemşire ‘elbisen çok kısa’ denilerek eve gönderildi. Yöneticisi ‘dikkatimi dağıtıyorsun’ dedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hemşire giydiği elbise nedeniyle iş arkadaşları ile yöneticilerinin tepkisini çekti. Evine gönderildi o da cinsel taciz davası açtı.

Hemşire ‘elbisen çok kısa’ denilerek eve gönderildi. Yöneticisi ‘dikkatimi dağıtıyorsun’ dedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan olay gündem oldu. Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) çalışan bir hemşire, elbisesi "kısa" olduğu gerekçesiyle eve gönderildi. Hemşire cinsel taciz davası açtı.

258177.jpg

İngiltere'nin başkenti Londra'da çalışan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hemşiresi Levinna Ola, giydiği elbise nedeniyle yöneticileri ile iş arkadaşlarının olumsuz yorumlarına maruz kaldı.

Bir yöneticisi Ola'nın elbisesinin "çok kısa" olduğunu ve işine "konsantre olamadığını" iddia etti. Ola, NHS'nin kıyafet yönetmeliği uyarınca "açık kıyafetler" giymemesi gerektiği konusunda istihdam mahkemesi tarafından uyarıldı.

Yaşadıkları karşısında travmatize olduğunu, utandığını ve aşağılanmış hissettiğini söyleyen Ola, cinsel taciz ve "vücut utancı" (body shaming) kurbanı olduğu iddiasıyla dava açtı. "İşte yaşadığı stres" ve "görevi kötüye kullanmaktan" suçlu bulunan Ola, temyiz başvurusu da reddedilmesi sebebiyle ihbarsız olarak işten çıkarıldı.

Mahkeme, Ola'nın yöneticilerinin aynı sözleri kot pantolon giyen erkek meslektaşlarına kullanmadıkları gerekçesiyle "onur ihlali" kararı verdi ve hemşirenin tazminat almasına hükmetti.

Ola'nın "bildirim yapılmaksızın" işten çıkarılmasının da yanlış olduğu sonucuna ve hemşirenin işine geri dönmesine karar veren mahkeme, tazminat davasının ileri bir tarihte görüleceğini açıkladı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Altında düşüş sona erdi uçacağı tarih açıklandı. Herkes kuyumculara akın edecek Ekonomi
Altında düşüş sona erdi uçacağı tarih açıklandı. Herkes kuyumculara akın edecek
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti Dünya
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti Dünya
Eksi 30 derecede 2 ay nasıl hayatta kaldı. Bulunduğunda bir deri bir kemikti
Kayışkıran otu böbrek ve mesane iltihaplarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kayışkıran otu böbrek ve mesane iltihaplarına iyi geliyor
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Spor
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Akaryakıtta hayal kırıklığı yaratan indirim. Vatandaş 5 TL bekliyordu Gündem
Akaryakıtta hayal kırıklığı yaratan indirim. Vatandaş 5 TL bekliyordu
Kayışkıran otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Kayışkıran otu neye iyi geliyor?