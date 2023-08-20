Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de hemşire. Üniversite için tercih yapacak adaylar hemşirelik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler?

HEMŞİRE KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Hemşire hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan personeldir. Hemşire olmak isteyen kişiler hemşirelik bölümü tercih edebilirler.

HEMŞİRE NASIL OLUNUR?

Hemşire olmak için üniversite eğitimi almak gerekir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden mezun olan kişiler hemşire unvanına sahip olurlar.

Sağlık Meslek Liselerinden mezun olanlar hemşire yardımcısı olurlar.

Kamuda çalışmak isteyen hemşire adaylara KPSS’ye girip başarı elde ettikleri takdirde çalışabilirler.

Hemşire olabilmek için 4 yıllık lisans mezun olmak gerekir.

Hemşireler üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve SSK’ya bağlı hastanelerde çalışabilirler.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar çalışabilecekleri yerler arasındadır. Bu alanlarda çalışmak istemeyen hemşireler dispanser, özel sağlık kurumları, kreşler ve sağlık birimlerinde görevlerini yapabilirler.