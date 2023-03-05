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Türkiye Makedonya'yı dağıttı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı yendi: 31-30

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:12
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Hentbolda Makedonya'yı devirdik

Türkiye Makedonya'yı dağıttı
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2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 31-30 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 19-17 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan ay-yıldızlılar, maçtan 31-30'luk skorla galip ayrıldı.

Milli takım, Kuzey Makedonya'yla oynadığı ilk hazırlık maçını da 25-24 kazanmıştı.

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