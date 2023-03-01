Genç oyuncu Helin Kandemir'den babaya son bakış! Henüz 47 yaşındaydı 

Oyuncu Helin Kandemir, babasının acısıyla yıkıldı. Lösemi tedavisi gören Murat Kandemir, vefat etti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Genç oyuncu, dün Zincirlikuyu Camii'nde babası Murat Kandemir’i son yolculuğuna uğurladı.
18 yaşındaki Helin Kandemir'i acılı gününde Caner Topçu, Burak Can, Hafsanur Sancaktutan, Alper Atak, Kayra Zapçı, Yiğit Koçak gibi çok sayıda oyuncu arkadaşı yalnız bırakmadı.
Tabut başında uzun süre gözyaşı döken Kandemir’in babasının tabutuna bakışı yürek burktu.
Murat Kandemir’in naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.
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