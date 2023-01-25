Kadrosuyla çok konuşulan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah’ın oynacağı iddialarının ardından Nihal için de Helin Kandemir’in ismi geçiyor. Peki, Aşk-ı Memnu’nun yeni Nihal’i Helin Kander mi? Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Helin Kandemir kimdir?

Kanal D ekranlarında 2008 yılında yayınlanan Aşkı Memnu dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Aşkı Memnu iddialara göre 1900’lerde çekilecek bir film olacak.

İddialara göre bir dönem televizyonlarda rüzgar estiren Aşkı Memnu dizisinde Bihter karakteri teklifi Farah Zeynep Abdullah’a gitmiş.

Yeniden çekilecek Aşk-ı Memnu’da Bihter karakteri için Farah Zeynep Abdullah konuşulurken, dizinin unutulmaz diğer karakteri ise Nihal’i Helin Kandemir’in ismi geçiyor. Buna göre, Aşk-ı Memnu’da Bihter Farah Zeynep Abdullah, Nihal ise Helin Kandemir olacak.

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 yılında İstanbul'da doğdu.

Helin Kandemir kamera karşısına ilk defa 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' adlı dizi ile geçerek Pelin Akıncı karakterini canlandırdı.

Helin Kandemir, Kız Kardeşler filmindeki rolüyle Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

Helin Kandemir en son STAR TV'de yayınlanan gençlik dizisi 'Duy Beni' de rol aldı.