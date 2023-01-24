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  • Aşk-ı Memnu’nun yeni Nihal’i belli oldu. Hazal Kaya çok merak ediyordu

Aşk-ı Memnu’nun yeni Nihal’i belli oldu. Hazal Kaya çok merak ediyordu

Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu 'Bihter' adıyla film oluyor. Dizide Hazal Kaya'nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir’le anlaşma sağlandı. 

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:38
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Aşk-ı Memnu’nun filminde Nihal’i oynayacak oyuncu belli oldu

Aşk-ı Memnu’nun yeni Nihal’i belli oldu. Hazal Kaya çok merak ediyordu
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Yayınlandığı dönem Türk televizyonlarına damga vuran Aşkı Memnu dizisi, ‘Bihter’ adıyla beyazperdeye aktarılacak. 

Hazal Kaya, aile dostu Ceyda Düvenci’nin BBO Yapım imzalı “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuş ve “Bihter” adıyla yeniden çekilecek olan “Aşk-ı Memnu” filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Filmin yeni Nihal’i için genç kuşağın en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Helin Kandemir’le imza aşamasında olunduğu öğrenildi. 

TAFF Pictures imzalı filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Behlül başta olmak üzere diğer roller için görüşmeler sürüyor.
 

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