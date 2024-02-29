Hepsi Murat Kurum için çalışacak. Erdoğan talimat verdi

Yerel seçimlere bir ay kala İstanbul’daki yarış da kızıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin hemen ardından partisine yerel seçimler için çalışmaları yönünde talimat vermiş ve hedeflerinin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’nin yönetimindeki tüm büyükşehir ve iller olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, yaptığı bütün açıklamalarda da “İstanbul’un 31 Mart’taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı yönetimine kavuşacağını” ileri sürmüştü.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, yerel seçimlere az bir süre kala AKP’de yapılan seçim çalışmalarında, İstanbul’da seçimin Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum ile CHP’nin adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçeceği ve bu seçimin “baş başa olacağının” görüldüğü belirtiliyor. Seçimlere bir ay kala tablonun daha da netleşeceği ifade edilirken Kurum ile İmamoğlu arasındaki “baş başa görünen seçim yarışında, Erdoğan’ın İstanbul’da seçimleri çantada keklik görmediği” belirtiliyor.

Erdoğan’ın, partisinin seçim çalışmaları kapsamında, eski ve yeni tüm AKP’li yöneticiler ve milletvekillerine, “Herkes İstanbul için çalışacak”, “Herkes Murat Kurum’un projelerine destek verecek ve Kurum için çalışacak” talimatını verdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ın kurmaylarına ayrıca “CHP’li belediyelerin mutlak suretle kazanılması, seçim gecesi aksi bir sonuçla karşılaşmamak için partinin yaptığı tüm çalışmaları hızlandırmasını istediği” de belirtiliyor.

OY FARKI KABUL EDİLDİ

Öte yandan AKP’de, Ankara’da CHP’nin adayı ve mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki oy farkının “artık kabul edildiği” de konuşuluyor. Yapılan çalışmalarda “Yavaş’ın, Altınok’tan önde olduğunun görüldüğü” belirtilirken “Altınok’un seçim kampanya sürecini daha da hızlandırması gerektiği” belirtiliyor.