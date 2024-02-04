Hepsiburada deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

"Her Sipariş Bir Destek"le Bölgeden Ticarete Destek Devam Ediyor

Hepsiburada, "Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında, özel bir sayfa oluşturarak, bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve aile işletmeleri, girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek veriyor.

Hepsiburada’nın "Her Sipariş Bir Destek" projesi bir yıldır bir devam ederken, 29 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasındaki kampanya sayesinde müşteriler alışverişleri ile bölgedeki satıcılara ve ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak.

“HER SİPARİŞ BİR HEDİYEYE DÖNÜŞÜYOR”

Hayata geçirilen “Her Sipariş Bir Hediyeye Dönüşüyor” projesi ile Hepsiburada, müşterilerinin de katkısıyla onbinlerce çocuğu oyuncak ve kitapla sevindirecek. 6 Şubat Salı günü Hepsiburada üzerinden verilen her bir sipariş tutara bakılmaksızın bir oyuncak veya kitaba dönüşerek bölgedeki çocuklara hediye edecek.

DEPREM BÖLGESİNE TİCARET VE TEKNOLOJİ GÜCÜ BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Hepsiburada, "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın Hepsiburada üzerinden ticaret hacmi 11 ay içinde 3,5 Milyar TL'yi aştı. Ayrıca, programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilirken, 3300 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin ticaret hacmi 30 Ocak 2024 itibarıyla 272 milyon TL'ye yükseldi.

İki E-Ticaret İhtisas Merkezi açıldı

Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi için deprem sonrası 'E-Ticaret İhtisas Merkezleri'ni hayata geçirmeye başladı. İlk ikisi Adana ve Hatay'da açılan merkezler, bölgedeki satıcılara lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim konularında destek sağlamayı sürdürüyor.

HEPSİBURADA’DAN DEPREM BÖLGESİNE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE EĞİTİM DESTEĞİ

"Bir Gülüş Yeter" projesinde bölgede 4.000'den fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca, "Yarınlara Söz" programıyla deprem bölgesindeki gençlere Hepsiburada tarafından eğitim desteği yapıldı.

Hepsiburada, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı ile bölgedeki 16 bin’den fazla KOBİ ve esnafı Hepsiburada’nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklerken, iki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye’ye ve dünyaya toplam 10 milyar TL’lik satış hacmi yaratmayı hedefliyor.