Kütahya Porselen yeni tasarımlarını sergiledi

Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya Porselen yeni tasarımlarını sergiledi
Kütahya Porselen, Ambiente Fuarı’nda “Let’s Shape The Future Together” sloganıyla inovatif, çağdaş ve ödüllü tasarımlarını “Ev” ve “Horeca” stantlarında sergiye çıkardı.

En yeni ve zamansız tasarımlar beğeni topladı

Kütahya Porselen, sadelik ve şıklığın dengeli birleşimini sunan Lagom, doğallığı sofralara taşıyan Cozy, dayanıklılık ve gücün sembolü Kratos, organik dokunuşlarla sağlanan doğal görünümü ve amorf formu ile ilgi çeken Mezolit adlı en yeni koleksiyonları ile ziyaretçilerini ağırladı.

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Birbirinden özel yeni koleksiyonların yanı sıra, ödüllü tasarımlar Panio, Bevel, Rosa, özgün olduğu kadar işlevsel de olan Wellington, elde yapılmış görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken Gyoza da Kütahya Porselen stantlarında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

MÜKEMMEL ÜRÜN TASARIMI ÖDÜLLÜ PANİO DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından olan German Design Awards 2024 ödül töreni Ambiente’de düzenlendi.

Mutfak kategorisinde “Mükemmel Ürün Tasarımı” ödülüne layık görülen Panio koleksiyonunun ödül sertifikası, koleksiyonun tasarımcısı, Tasarım ve Strateji Geliştirme Müdürü Şenol Duman tarafından alındı.

Ses dalgalarının titreşimlerinden esinlenerek tasarlanan ve sessiz bir senfoninin eşlik ettiği yemek deneyimini kullanıcılarına sunan Panio, fuarda katılımcıların ilgi odağı oldu.

“HER ZAMAN YENİLİKÇİ, TRENDLERE YÖN VEREN ÇAĞDAŞ TASARIMLAR SUNMAYA ODAKLANIYORUZ”

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Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel ve heyetlerinin de katılım sağladığı Kütahya Porselen stantları katılımcılardan büyük ilgi aldı.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral, Kütahya Porselen olarak, her zaman yenilikçi, trendlere yön veren çağdaş tasarımlar sunmaya odaklandıklarını ve işlevsel olduğu kadar şık ve tarz sahibi koleksiyonlar hazırlandıklarını söyledi.

Güral, bu fuarda, inovatif, ödüllü ve zamansız tasarımları ziyaretçilerle buluşturduklarını söyleyerek, fuardan aldıkları geri dönüşlerden memnun olduklarını dile getirdi.

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