Migros deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

Migros aynı zamanda, bölgenin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkabilmesine destek amacıyla afetten etkilenen vatandaşların iş gücüne katılmalarını bu süreçte hızlandırıyor.

Migros, bölgede açtığı yeni mağazalar ve faaliyete tekrar geçirdiği mağazaları ile bölgede önemli bir istihdam oluşturmuş oldu.

Migros’un bölgedeki üreticiye desteği çığ gibi büyüyor

Depremin ilk günlerinde Hataylı üreticinin çağrısını duyarak Arsuz limonu alımı için ilk harekete geçen toplanan limonları raflarında satışa çıkarmıştı.

KADIN ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERE DESTEK ELİ

Migros, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile deprem bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çalıştay düzenledi.

Bu çalıştayın değerlendirme raporu ise araştırma şirketi IPSOS tarafından hazırlandı. Rapor, bölgede tarımın yeniden canlandırılması için kısa ve orta vadeli beklentileri ortaya koydu. Migros, çalıştay sonrası KAGİDER ile birlikte çözüm önerilerini de masaya yatırdı.

MİGROS VE TEGV’DEN ÇOCUKLARA EĞİTİM TIRI

Bölgesel kalkınmaya, toplumsal gelişime yönelik çocuklar için Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği gerçekleştiren Migros, Ateşböceği Eğitim Tırını hayata geçirdi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki çocuklarla buluşarak eğitimlerine başlayan Migros-TEGV Ateşböceği Eğitim Tırı, özel olarak tasarlanan zengin ve yenilikçi eğitim içeriği ile çocuklara yaratıcı ve etkin bir öğrenme ortamı sunuyor.