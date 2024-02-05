Bakan Yumaklı’tan deprem bölgesine destek açıklaması

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremi hepimizi derinden etkiliyor. Üzerinden 1 sene geçti fakat oralar hala aynı hala enkaz hala acı dolu. İnsan hala bitkin ve evsiz.

Yaşanan acı depremin bölgelerine Tarım ve Orman Bakanlığı 14 milyar 150 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı.

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatılarak deprem bölgesindeki çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmaları konusunda oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini söyledi.

Yumaklı, deprem bölgesindeki çiftçilere toplam 2 milyar 900 milyon TL mazot gübre destekleme ödemesi yapıldığını vurguladı.

“BEDELSİZ HAYVAN DESTEĞİ YAPTIK”

Yumaklı, depremden etkilenen 11 ilde hayvanları telef olan ve tarım sigortası yaptıran üreticilere, devlet destekli Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında 37 milyon TL hasar tazminatı ödendiğinin altını çizdi.

Ayrıca Yumaklı, yaklaşık 60 milyon TL bedelli 5 milyon doz büyükbaş şap aşısını ücretsiz yaptıklarını, 2024 yılında da bu uygulamaya devam edileceklerini söyleyerek, böylelikle 2 yılda 145 milyon lira bedelli yaklaşık 10 milyon doz aşı Bakanlığımızca ücretsiz yapılmış olacak dedi.