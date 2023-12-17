Her 2 kişiden 1’inin bankalara borcu var. İcra dosyalarına 4 milyon 860 bin yeni dosya eklendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borçlarını ödeyemedikleri için icra takibi başlatılan vatandaşların sayısındaki artışa dikkat çekti.

Bankalara ve finans kuruluşlarına tüketici kredisi bulunan vatandaş sayısının 39 milyon 337 bin kişiye ulaştığına dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Yılbaşından 15 Aralık tarihine kadar icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında arttı. İcra dairelerine bu yıl yeni gelen 4 milyon 860 bin dosya ile icra dairelindeki dosya sayısı 13 milyon 95 bini buldu" dedi.

“HER BORÇLUYA İCRA”

Açıklanan verileri değerlendiren Gürer, “Bu rakam sadece 1 yıl içinde açılan icra dosyası sayısıdır. Toplam icra dosyası sayısı 13 milyonu geçmiştir. Bu rakamlar her borçlu en az bir kişinin bu yıl içinde icralık olduğunu göstermektedir. Bu çok ciddi bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“AKP, VATANDAŞI İCRA KISKACI İLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI”

Gürer ayrıca, “Ekonomik kriz, hayat pahalılığı icra olaylarını o kadar olağanlaştırdı ki, günümüzde neredeyse her borçlu 1 kişiye yılda en az 1 kez icra dosyası geliyor. İnsanlar krediye ya da kredi kartlarına koşuyor, ödeyemeyince de icralık oluyor. AKP’nin ülkeyi getirdiği ekonomik tablo ne yazık ki vatandaşları icra kıskacı ile karşı karşıya bırakıyor” şeklinde konuştu.