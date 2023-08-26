Her 3 bebekten 2’si uyku sorunu yaşıyor. Uzmanı anne babalara uyarılarını sıraladı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Bebeklik döneminde sağlıklı bir uyku fiziksel ve zihinsel gelişimde büyük bir önem taşıyor. Ancak günümüzde bebeklerde uyku probleminin görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre; her üç bebekten ikisi uyku sorunu yaşıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, bebeklerin yeterli ve dengeli uyumalarında uyku eğitiminin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Uyku eğitiminde bebeklerin doğru uygulamaya ve tutarlılığa ihtiyaçları vardır. Hızlı fikir değiştirmek çözümsüzlüğe, daha önemlisi bebeklerin zihinlerinde karışıklığa neden olabiliyor. Ebeveynler kendi kapasitelerine güvenmeli, uyku eğitiminin önemini anlamalı ve doğru uygulamalıdır" şeklinde konuştu

UYKU ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN 10 ÖNERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz, bebeklerin uykuya geçişini kolaylaştıran önerileri şöyle sıralıyor:

- Bebeğinizi gece boyunca rahatsız etmeyecek miktarda, saat 22:00’den sonra anne sütü veya mama ile besleyebilirsiniz.

- Ilık banyo yaptırmanız vücudunun rahatlamasına yardımcı olacaktır.

- Odasını iyi havalandırın ve sıcaklığın 22-24 derece olmasına özen gösterin.

- Odasının sesiz ve karanlık olmasına dikkat edin.

- Uyku rutini oluşturun. Örneğin bebeğinize kitap okuyabilir veya ninni söyleyebilirsiniz.

- Uyku saatine sadık kalın, böylece bebeğiniz aynı saatte uyku rutinine girecektir.

- İlk aylarda bebeğinizin sadece kollarını kundaklayabilirsiniz. Kundakta sıkışan bebeğiniz kendini anne karnında, dolayısıyla güvende hissedecektir.

-Yanındayken yavaş ve sakin hareket edin.

- Yatağına bırakırken "uyku zamanı" gibi çeşitli anahtar kelimeleri tekrarlayabilirsiniz.

-Sevdiği bir oyuncağı uyku arkadaşı olarak yanına bırakabilirsiniz.

