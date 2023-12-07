Her ağaç 100 kilo veriyor kilosu 15 TL'den satılıyor. Çiftçinin cebi parayla doldu

Mersin’de hasadına başlanan Trabzon hurması, hem verimliliği hem de fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor. Alternatif ürün olarak yetiştirilen meyve, iyi bakıldığı zaman bir ağaçta 100 kiloya yakın ürün veriyor, kilosu 15 TL'den satılıyor.

KAYNAK: İHA
Her ağaç 100 kilo veriyor kilosu 15 TL'den satılıyor. Çiftçinin cebi parayla doldu

İHA'nın haberine göre, Mersin’de narenciye yerine Trabzon hurması yetiştiren çiftçiler, meyvenin verimi ve fiyatından memnun.
Trabzon hurması, cennet meyvesi diye de biliniyor. Özellikle dağlık bölgelerde yetişiyor. Bir ağaçtan 100 kilo meyve alınabiliyor. Meyvenin hasadı şu günlerde yapılıyor.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Trabzon hurmasını alternatif ürün olarak tavsiye ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Çiftçi bu meyveden para kazanıyor. Bir ağaç bin 500 lira kazandırıyor. Fiyatı da 15-18 lira arasında” dedi.

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