Her beş bebeğin birinde görülüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Ceylan, “Her beş bebekten birinde göbek fıtığı görülebilmektedir” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Her beş bebeğin birinde görülüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, bebeklerde ve çocuklarda görülen göbek fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, göbekte şişlik olarak kendisini gösteren göbek fıtığının yenidoğan bebeklerde oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğuna vurgu yaparak yenidoğan yaklaşık her beş bebekten birinde göbek fıtığı görülebildiğine dikkat çekti.

Profesör Doktor Ceylan, açık kalmış olan göbek halkasından dışarı çıkan bağırsakların, göbek deliği üzerini kaplayan derinin altında beliren şişliğe neden olduğunu ve bu şişliğin özellikle bebek ağlarken daha da büyüdüğünü, bebek uyurken şişliğin tamamen ortadan kaybolabildiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Haluk Ceylan şunları belirtti:

“Gebelikte, ana rahmindeki bebeğin, anneyle bağlantısı göbek kordonu içinde bulunan kan damarlarıyla gerçekleşir. Göbek kordonu, halka şeklindeki göbek deliği içinden geçerek bebeğin vücuduna ulaşır. Göbek halkası doğumdan sonra, hayatın ilk günleri içinde kendiliğinden kapanır. Göbek halkasının kapanmaması neticesinde göbek fıtığı meydana gelir. Göbek fıtığı hemen her zaman iyi huylu bir gidiş gösterir ve hastaların çok büyük bir kısmında 1 yaşın sonuna doğru kendiliğinden kaybolur, bu süre içerisinde göbek halkası kendiliğinden kapanır ve göbek normal, çukur şeklindeki görünümüne kavuşur. Ancak göbek halkası çapı 1,5 cm’den büyük olan fıtıkların kendiliğinden kapanma ihtimali düşüktür. Çocuk 4 yaşına ulaştığında, fıtık halen devam ediyorsa cerrahi tedaviye ihtiyaç vardır. Çocuk 2-3 yaşlarında ve göbek halkası çapı 2 cm’den büyük ise halkanın kendiliğinden kapanması beklenmez, bu hastalarda göbek fıtığının cerrahi onarımı önerilir. Çocukluk çağı göbek fıtıklarında boğulma riski çok düşük olmakla birlikte yok da değildir. Genel bir tarif ile fıtık boğulması; fıtık içindeki organların fıtık kesesi içinde sıkışıp kalmasıdır ve bu durumda bağırsaklar zarar görebilir. Boğulmuş fıtık hastası acil şartlarda ameliyat edilir. Göbekteki şişliğin çocuk sakinleştiğinde kaybolmaması, fıtığın her zamankinden sert kıvamda olması, üzerinde kızarıklık ve morluk bulunması, göbek fıtığının boğulma işaretleri olabilir. Böyle bir durumda hasta acilen bir çocuk cerrahı tarafından muayene ve gerekirse ameliyat edilmelidir”

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