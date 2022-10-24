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  • AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe her defasında 'İstanbul'u alırız' diyor ama anketler başka bir şey söylüyor

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe her defasında 'İstanbul'u alırız' diyor ama anketler başka bir şey söylüyor

2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul’u yeniden almak isteyen AKP’ye kötü haber 2023 genel seçim anketinden geldi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:37
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Her defasında 'İstanbul'u alırız' diyen AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye ORC anketinden kötü haber

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe her defasında 'İstanbul'u alırız' diyor ama anketler başka bir şey söylüyor
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Sık sık, “Yarın seçim olsa İstanbul’u alırız” diyen AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu habere çok üzülecek.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, yaptıkları son seçim anketinden çıkan sonucu değerlendirdi.

4 YILDA 9 PUAN ERİDİ

Pösteki, 10-23 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre, AKP'nin 2018 genel seçim sonuçlarına kıyasla İstanbul'da 9 puan kaybettiğini belirtti.

Seçim sonucunda AKP'nin oy oranı: Haziran 2018: Yüzde 42,7

Anket sonucunda AKP'nin oy oranı: Ağustos 2022: Yüzde 30,2 (-12,5)

Anket sonucunda AKP'nin oy oranı: Ekim 2022: Yüzde 33,2 (-9,5)

EN BÜYÜK SIÇRAMA İYİ PARTİ’DEN
İstanbul genelinde CHP'nin oy oranlarında yüzde 1,5 oranında bir artış olduğunu aktaran Pösteki, 2018'deki yüzde 26,4'lük oranı yüzde 28,1'e yükselttiğini dile getirdi.

Pösteki, İYİ Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçesinde oylarını artırdığını ve oy oranını yüzde 8'den yüzde 18,4'e yükselttiğini açıkladı.

Kabaktepe en son,, "​​​​​​Oylarımızda hızlı bir artış var. Yarın seçim olsa İstanbul'u kazanırız. Toplumda 'CHP İstanbul'da başarısız' oldu algısı hakim. Ekim ayında yaptırdığımız kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yakında paylaşacağız." açıklamasını yapmıştı.

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Tekin Ertürk
24.10.2022 17:48
Anketlere güvenmemek gerekiyor neden? Milyonlarca Kuran'ı okumamış insanlara HARAM olan milyarlar dağıtılacak. Z kuşağı ve sığınmacıların??? oylarıyla kazanabilirler.  
 
Lafaza
24.10.2022 17:35
Pozisyona göre değişir diyorlar. Ama İstanbul gerçek den çok büyük.  
 
Ss
24.10.2022 16:58
Bence de kesin ALIRSINIZ…  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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