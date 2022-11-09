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AKP’li isim canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan’ın masasındaki son anket

AKP’li Numan Kurtulmuş, konuk olduğu bir televizyon kanalında partisi tarafından yaptırılan son anketin detaylarını paylaştı. Kurtulmuş, yüzde 50+1'de sıkıntı yaşamayacaklarını iddia etti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 02:32
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AKP’li isim canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan’ın masasındaki son anket

AKP’li isim canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan’ın masasındaki son anket
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Seçim gündemine girilen süreçte araştırma şirketleri üst üste anket sonuçlarını açıklarken, AKP'nin oy oranı kamuoyunda merak konusu oldu.

Habertürk TV canlı yayınına katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketin detaylarını paylaştı.

Partisi tarafından yaptırılan ankette AKP'nin oy oranının yükselişte olduğunu iddia eden Kurtulmuş, yüzde 50+1'de sıkıntı yaşamayacaklarını öne sürdü.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"OYLAR YUKARIYA DOĞRU ÇIKIŞTADIR"

"Son zamanlarda özellikle yaz sonundan itibaren AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın oyları yukarıya doğru çıkıştadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği, Türkiye'nin bölgesel aktör olarak ortaya çıkışı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna'nın bir araya getirilmesi, arkasından esir takası, kesilmiş olan tahıl koridorun yeniden Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle açılması, Türkiye'nin dünya ile ilgili sorunları çözebilecek güçlü bir ülke imajını pekiştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi olan toplu konut, ilk işyerim, ilk konutum projesinde başvurular 8 milyonu aştı. Bunun ortaya çıkmış olması. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun milletimiz tarafından milli vizyon olarak sahiplenilmesi, hemen arkasından TOGG'un açılışı"

"50+1'DE SORUNUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Bütün bunların hepsi üst üste yaptığı hizmetlerin, çalışmaların geniş kesimler tarafından görüldüğü Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı var. Diğer taraftan her gün dağınıklığı ortaya çıkan Altılı artılı ittifak var. Hayatım boyunca hiçbir anketin sonuçlarını söylemem. Önemli artış olduğunu, artış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 50 + 1'de hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum"

"ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NDAN NEDEN ÇEKİNSİN?"

Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu'ndan ya da başka birisinden niye çekinsin? Girdiği bütün seçimleri kazanmış, halkın büyük desteğini almış. Aday olmak istemeyebilir. Önce sayın Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu'ndan çekinip çekinmediğini anlamak için 'ben adayım' cümlesini duymamız lazım. Söylediği cümleler adaylığa doğru yürüdüğünü gösteriyor. Masada bir kısmının istemediği anlaşılıyor. Bizim karşıda kimlerin aday olacağı ile ilgili herhangi endişemiz yok. Kim çıkarsa çıksın, bu bir yarıştırtır, kilidin anahtarı vatandaşın elindedir."

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