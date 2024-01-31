Her derde deva sirke ile asla yapılmaması gerekenler ortaya çıktı

Sirke, sağlığımız için çok yararlı bir maddedir. Birçok hastalığa iyi gelir. Ama her yere sirke sürmek doğru değildir. Sirkenin zarar verebileceği yerler de vardır.

Sirke, ev temizliğinde de sıkça kullanılan bir üründür. Hem ucuz hem de doğaldır. Ama sirke, bazı yüzeylere ve eşyalara zarar verebilir.

SİRKEYİ KULLANMAMANIZ GEREKEN YERLER ŞUNLARDIR:

Ütü

Zor çıkan lekeler

Ahşap mobilyalar

Çelik bıçaklar

Granit mermer ve tezgah

Doğal taş içeren yerler

Yumurta lekeleri

Parke zeminler

SİRKENİN FAYDALARI NELERDİR?

Sirke, çeşitli meyve ve karbonhidratlı ürünlerden mayalanarak elde edilen, gıda koruyucu ve lezzet verici bir sıvıdır. Elma sirkesi, açık sarı renkli, hafif asitli ve sıkça kullanılan bir sirke çeşididir. Sirke yapımında en uygun elmalar şekerli kış elmalarıdır. Ekşi ve ham elmalar ise sirke yapımına uygun değildir. Sirkenin temel maddesi asetik asittir ve bu sayede birçok alanda kullanılabilir. Sirkenin ilk tıbbi kullanımı, modern tıbbın babası sayılan Hipokrat tarafından yapılmıştır. Hipokrat, sirkeyi yara ve enfeksiyon tedavisinde ve öksürük kesmede kullanmıştır. Sirkenin tarihi M.Ö. 10000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Sirke, çok eski zamanlardan beri bir ilaç olarak kullanılmıştır ve belki de ilk bilinen antibiyotiktir.

Sirke, antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun zararlı bakterilerle savaşmasına yardımcı olur. Sirkenin, kan basıncını düşürme, kalp ve damar hastalıklarını önleme, antioksidan etki gösterme gibi insan sağlığına faydalı birçok yönü vardır. Her gün düzenli sirke tüketmek, mideyi yavaş boşaltır, yediğimiz yiyeceklerin midede daha uzun kalmasını sağlar, bu da bize tokluk hissi verir ve sık acıkmamızı engeller. Ayrıca sirke, sindirimi yavaşlatarak, besinlerden gelen şekerin kana kontrollü bir şekilde geçmesini sağlar ve kan şekerini dengeler. Sirke, glisemik indeksi azaltarak ve doygunluk hissini artırarak, gıda alımını azaltır ve kilo vermeye ve ideal kiloyu korumaya katkıda bulunur.

Sirkenin bir diğer olumlu etkisi de kan yağları üzerinedir. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, günlük diyete sirke eklemenin, total kolesterol, trigliserit ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğü, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Sirke, kolesterolü düzenleyerek, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir rol oynar.