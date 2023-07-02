Her hafta bayrak töreninde coşkuyla Andımız okunuyor

23 Nisan 1933 sabahı çocuklarına kendi yazdığı bir andı okutmuş ve o gün Çocuk Haftası’nı açış konuşmasında da bu metni tekrar etmişti.

Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene…

1972 yılında andımız şu değişikliğe uğradı:

Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

1997 yılında andımız metni şöyle oldu:

Türküm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

Recep Tayyip Erdoğan bu metnin ilkokullarda okutulmasından çok rahatsız oldu.

Erdoğan 11 Ağustos 2004 tarihinde yaptığı Gürcistan gezide şöyle demişti:

"Ben de Gürcü'yüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu sözleri unutulamaz:

“Eşim Arap ben Gürcü’yüm diyorsun, Gemicik sahibi oğlun Bilal'e ne diyeceğiz?”

Kendisi Gürcü eşi Arap ise ki bana ne kökenlerinden?

Beni ilgilendiren ve hala hazmedemediğim ise şudur:

2013 yılı Ekim ayında Türkiye'de okullarda andımız okunması uygulamasına son verdirdi...

Erdoğan 8 Ekim 2013’te andımız konusunda özetle dedi ki;

“Andımızın uygulaması 1933’te başladı. Metnin yazarı tartışmalı bir isim Reşit Galip‘tir. İnsan kafataslarını ölçen sözüm ona bir bilim adamıydı. Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz…”

Devlet Bahçeli anında cevabı yapıştırarak dedi ki;

"Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP’ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız’ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim…"

Bahçeli bugün AKP iktidarının mütemmim cüzü ama Erdoğan’ın iktidar ayrılmaması için mertçe (!) destek veriyor.

Günümüze gelince Flash Haber TV’de konuk ettiğim Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Sekreteri Kerim Ünal dedi ki?

“Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 1997’de eski Erzurum milletvekili merhum Nevzat Kösoğlu tarafından Ana okulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde eğitime başladı.

450 öğrenci kapasitesine sahip, Türk Yurdu Kolejinin açılışını merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, ayın Devlet Bahçeli ve Sn. Turgut Altınok birlikte yaptı.

Okulumuzda her hafta ANDIMIZ açık havada , tüm çevrede duyulacak biçimde Bayrak töreninde okunmaktadır…”

Türk Yurdu Koleji hakkında özet bilgi de vereyim.

50 öğretmenin bulunduğu kolejin LGS ve YKS sınavlarında başarı seviyesi çok yüksektir. Son 3 yıldır tüm lise mezunları üniversite sınavlarını kazanmıştır .

Ankara’nın ücreti en düşük vakıf eğitim kurumları arasındadır. Temmuz Ayı itibarıyla öğrenci kayıt fiyatı Yemek ve KDV dahil ortalama 70 bin liradır…

Öğrenciler tek tedrisatta 15-16 kişilik sınıflarda okuyor ve dershane veya kursa gitme ihtiyaç duymuyor.

06 Şubat Büyük Deprem felaketinde okula çok sayıda ücretsiz deprem mağduru öğrenci alındı.

Vakıf ve okul işbirliğinde camia içinden yapılan bağış kampanyaları sayesinde, 1.700 sınav öğrencisine 4 ay süreli burs ve harçlık sağlandı. .

Okulun sloganı şöyle;

Türk yurdu; her yer Türkün yurdu…

Gurur duyulacak bir okul ki andımız uygulamasını da devam ettirmesi nedeniyle ayakta alkışlıyorum…