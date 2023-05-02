Her hastalığa deva bir bitki...

Doç. Dr. İlhami Gülçin, zerdeçalın her türlü kanser hastalıkları, diyabet, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere 100’den fazla hastalığa iyi geldiğini belirtti. İşte Zerdeçal’ın yararları…

Her hastalığa deva bir bitki...

Doç. Dr. İlhami Gülçin, yüksek lisans öğrencisi Tuğba Ak ile birlikte zerdeçalda bol bulunan ‘curcumin’ maddesi üzerine tez çalışması yaptıklarını söyledi. Çalışmalarında, zerdeçal bitkisini antioksidan kapasitesini irdelemeye çalıştıklarını anlatan Gülçin, ‘Özellikle an-tioksidan ve radikal giderme kapasitesini hem belirledik hem de bilinen standartlarla kıyasladık. Gerçekten yapmış olduğumuz çalışmalarda aynı konsantrasyona denk gelen standartlara karşılık zerdeçal ve dolasıyla curcumin molekülünün çok yüksek oranda antioksidan aktive gösterdiğini tespit ettik" şeklinde konuştu.

Gülçin, zerdeçalın ve dolayısıyla curcuminin her türlü kanser hastalıkları, diyabet ve enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere 100’den fazla hastalığa iyi geldiğini, hatta bunlardan bazılarının gen seviyesinde iken engellediğinin tespit edildiğini belirtti.

Çocuklara da zerdeçalın çok iyi geldiğini vurgulayan Doç. Gülçin, şunları söyledi:

"Bilhassa çocuklara yönelik uygulamalarda özellikle sabah ve akşam yatarken bir bardak süte bir şeker kaşığı zerdeçal katıp çocuklara içirmek; hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirir hem de olası hastalıklara karşı koruma ve direnç kazandırır. Kış dönemlerinde enfeksiyon hastalıklarına çok daha sık yakalanıyoruz. Geçiş mevsimlerinde, enfeksiyon hastalıklarına karşı zerdeçal bol bol kullanılmalıdır."

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