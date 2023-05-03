Havacıva bitkisi migrene iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan migrene iyi gelen havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Havacıva bitkisi migrene iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Havacıva bitkisinin baş ağrısı ve migren için faydalı olduğunun altı çizildi.

MİGREN NEDİR?

Eğer baş ağrınız ataklar halinde ortaya çıkıyorsa bu ağrıya migren ağrısı denilmektedir. Migren atakları kiminde yılda 1-2 defa, kiminde ise ay içerisinde defalarca görülebilmektedir.

Migren ağrılarının çoğunun çok şiddetli seyrettiğini söylenebilir. Migren ağrılarını şiddetli baş ağrısı olmasının dışında diğer ağrılarından ayırt eden en önemli özellik ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve ışığa duyarlılıktır. Migren ağrısı olanlar baş ağrına eşlik eden bu rahatsızlıklar nedeniyle günlük işlerini tamamlamakta zorlanırlar. Yine de tam bir migren tanısı konulması için uzun bir süreç ve uzman doktor kontrolü çok önemlidir.

HAVACIVA BİTKİSİ NEDİR?

Hodangiller familyasından; Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavidir. Köklerinin iç tarafı sarı, öz kısmı ise kırmızımtırak renktedir. Kökünden boya elde edilir.

HAVACIVA OTU NASIL KULLANILIR?

Havacıva otu genellikle doğal renklendirici madde olarak kullanılmaktadır. Havacıva otu kökü şaraplara, alkollü tentürlere ve bitkisel yağlara renk vermeye yardımcı olmaktadır.

Sağlık faydalarından yararlanabilmek için kökü ve çiçeklerinin karışımı ile hazırlanmış çayı tüketilebilmektedir. Ayrıca çay tüketimi dışında, yağların içine katılarak ya da doğrudan havacıva otu yağı tüketilerek bitkinin faydalarından yararlanılabilmektedir.

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