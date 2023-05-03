Havacıva bitkisi neye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan havacıva bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HAVACIVA BİTKİSİ NEDİR?

Hodangiller familyasından; Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavidir. Köklerinin iç tarafı sarı, öz kısmı ise kırmızımtırak renktedir. Kökünden boya elde edilir.

HAVACIVA BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Ağrıları giderir.

-Bağırsak hastalıklarında faydalıdır.

-Kalp sağlığına iyi gelir.

- Baş ağrısı ve migren için faydalıdır

-Uyku bozukluğunu tedavi eder

-Saç sağlığı için faydalıdır

-Cilt sağlığında etkilidir

-Tırnak tedavisinde kullanılır

-Uçuk tedavisinde etkilidir

-Kan basıncını düşürür

-Yara izlerini iyileştirir

-Kilo vermeye yardımcı olur.

HAVACIVA OTU NASIL KULLANILIR?

Havacıva otu genellikle doğal renklendirici madde olarak kullanılmaktadır. Havacıva otu kökü şaraplara, alkollü tentürlere ve bitkisel yağlara renk vermeye yardımcı olmaktadır.

Sağlık faydalarından yararlanabilmek için kökü ve çiçeklerinin karışımı ile hazırlanmış çayı tüketilebilmektedir. Ayrıca çay tüketimi dışında, yağların içine katılarak ya da doğrudan havacıva otu yağı tüketilerek bitkinin faydalarından yararlanılabilmektedir.