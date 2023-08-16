Her şeyi bilen Simpsonlar’ın Erdoğan kehaneti

Dünyanın en uzun soluklu çizgi dizilerinden birisi olan Simpson’lar, gündemi sarsan büyük olayları önceden tahmin etmekle ünlendi. Emre Ulaş son karikatüründe, bugüne kadar her çizdikleri doğru çıkan dizinin ana karakterleriyle Erdoğan'ın görüşmesini çizdi.

Emre Ulaş, dünya gündemini sarsan büyük olayları önceden tahmin eden Simpsonlar ile Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi böyle resmetti;

Çiziminde Simpson ailesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görüştüren Emre Ulaş’ın bu karikatürü yine çok konuşulacak…

Erdoğan, Simpson ailesinin babası olan Homer Jay Simpson’a şu ifadeleri kullanıyor;

“Sayın Homır Simsın’la çok verimli bir görüşme yaptık. Biliyorsunuz Simsınlar dizisi kehanetlerinin gerçekleşmesiyle büyük ün yaptı. Kendisinden bir sonraki kehanetin “Türkiye ekonomisinin adının baş harfleri ‘RTE’ olan bir kahraman tarafından mükemmel hale getirileceği!” olması konusunda söz aldık… Hayırlı uğurlu olsun!”