Hercaimenekşe bitkisi boğmacaya iyi geliyor

Boğmacaya iyi gelen hercaimenekşe bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hercaimenekşe bitkisi boğmacaya iyi geliyor

Editör: Ali Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hercaimenekşe bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hercaimenekşe bitkisi, boğmaca ve akut bronşitte balgam söktürücü, öksürüğü kesici ve iyileştirici etkiler yapıyor.

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca, hızlı gelişen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Her yaşta görülebilir ancak 1 yaş altı bebeklerde boğmaca, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle karma aşı kapsamında boğmaca aşısı da rutin aşı takviminde yer alır.

4 yaşındaki çocuklar ve ergenlik çağındaki çocuklar ile, küçük çocuklarla birlikte yaşayan veya onlara yönelik iş yapan yetişkinlerin ilave dozlara ihtiyaçları vardır.

HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NEDİR?

Hercaimenekşe: Sarı, mor, mavi çiçekleri olan bir çeşit menekşedir. Boyu 20 cm kadardır.

HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş karışımdan 1 tatlı kaşığı alınıp üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek ve 10-15 dakika demlendirilerek hazırlanan infüzyondan, günde üç kez birer bardak içilir.

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