Hercaimenekşe bitkisi cilt hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hercaimenekşe bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Cilt hastalıkları ve özellikle egzamaya iyi gelen hercaimenekşe bitkisinin faydaları dikkat çekti.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Atopik Egzama (Atopik Dermatit)

Ergenlik Sivilcesi (Akne Vulgaris)

Kellik (Alopesi)

Kurdeşen (Urtiker)

Liken (Liken Planus)

Mantar Hastalığı ( Fungal Enfeksiyon)

Pitriazis Rosea

Uçuk (Herpes Simpleks)

Vitiligo

Behçet Hastalığı

Cüzzam (Lepra)

HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NEDİR?

Hercaimenekşe: Sarı, mor, mavi çiçekleri olan bir çeşit menekşedir. Boyu 20 cm kadardır.

HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş karışımdan 1 tatlı kaşığı alınıp üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek ve 10-15 dakika demlendirilerek hazırlanan infüzyondan, günde üç kez birer bardak içilir.