Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki

İnsanların korkulu rüyası olan cilt hastalıklarına karşı önerilen 4 şifalı bitki dikkat çekti.

Cilt hastalıklarına iyi gelen 4 şifalı bitki

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan cilt hastalıklarına karşı bitkiler çözüm önerileri dikkat çekti.

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELEN 4 ŞİFALI BİTKİ…

-Kişniş

25 gram taze kişniş, 25 gram hindistan cevizi yağı ve 1 ekşi limonu blenderda öğüterek cildinizin ölü derisini alacak, antioksidan bombası, arındırıcı bir scrub kürü yapabilirsiniz.
Kişniş’in cildi rahatlatıcı ve ferahlatıcı bir etkisi var. Bu şifalı ot aynı zamanda sivilcelı ve yağlı ciltten muzdarip kişiler için “damar büzücü” özelliklere de sahip. Bu yüzden bir yüz arındırıcısı için tam da istenilen özelliklere sahip.

-Rezene

Rezene tohumları ile yağlı ciltlere iyi gelecek ve gözenekleri açacak harika bir losyon oluşturmak mümkün. 2 yemek kaşığı rezene tohumunu sıcak suya ekleyin ve bir başka kaba aktarmadan önce 15 dakika bekleyin. Daha sonra rezene tohumlarının beklediği bu suya, bir çay kaşığı limon suyu ekleyerek yüzünüze organik pamuk topları ile uygulayabilirsiniz.
Maydanozgillerden olan rezene çoğu kültürde mideyi rahatlatıcı bir bitki olarak kabul edilir. Ama konu cilt bakımına geldiğinde rezene tohumları cildi güçlendirecek bir çok vitamin ve besleyici içeriğe sahip.

-Sarımsak

İsterseniz siyah noktalarınıza karşı sarımsağı kullanabilirsiniz. 2-3 diş sarımsağı ezdikten sonra, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1-2 damla çay ağacı esansiyel yağı ve yarım çay kaşığı limon suyu ekleyip koyu bir kıvama gelene kadar karıştırın. Daha önceden temizlediğiniz cildinizde 2-3 dakika kalacak kadar uygulayın ve ılık su ile yüzünüzü temizleyin. Bu karışımı haftada iki gün uygulayabilirsiniz.

Sarımsak çok yüksek miktarlarda antibakteriyel özelliği olan ve cildi gençleştiren allisin adlı bir yağsı sıvı içerir. Antioksidan özellikleri de olan bu sıvı, içerdiği sülfür ile birlikte cilt enfeksiyonlarına karşı savaşır.

-Tarçın

Öncelikle küçük bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı tarçını ve 1 yemek kaşığı balı ilave edin. Ardından bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Koyu bir kıvama gelene kadar karıştırın. Cildinizi iyice temizledikten sonra maskeyi narince cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 – 20 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi suyla durulayabilirsiniz.

Kahvenize de renk ve tat katan tarçın, aynı zamanda cildinize nefes aldırıcı ve canlandırıcı bir çok içeriğe sahip güçlü bir güzellik ilacı. Mikroplara karşı bileşikler de içeren tarçın ile hem şimdiki hem de gelecekteki sivilcelerinizi önlemek için haftalık kullanacağınız bir maske yapmak mümkün.

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