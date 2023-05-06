Hercaimenekşe bitkisi idrar yollarındaki iltihaplara iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hercaimenekşe bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İLTİHAPLANMA NEDİR?

İltihaplanma olarak bilinen inflamasyon, herkeste meydana gelen ve bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepkidir.

Vücuttaki birçok iyileşme sürecinin temelinde inflamasyon oluşması yer alır.

İLTİHAPLARI NASIL GİDİYOR?

Hercaimenekşe bitkisinin idrar söktürerek idrar yollarındaki iltihapları giderdiği bildirildi.

HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NEDİR?

Hercaimenekşe: Sarı, mor, mavi çiçekleri olan bir çeşit menekşedir. Boyu 20 cm kadardır.

HERCAİMENEKŞE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş karışımdan 1 tatlı kaşığı alınıp üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek ve 10-15 dakika demlendirilerek hazırlanan infüzyondan, günde üç kez birer bardak içilir.