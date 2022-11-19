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Derya Alabora'yı şaşırtan teklif! 'Herhalde biri dalga geçiyor' dedim!

Hülya Koçyiğit, TRT2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Derya Alabora’yı konuk etti. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu daha önce Anna Karenina filmi için yurt dışından teklif aldığını ve neden film kadrosunda yer almadığını anlattı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:44
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'Herhalde biri dalga geçiyor' dedim! Derya Alabora'yı şaşırtan teklif!

Derya Alabora'yı şaşırtan teklif! 'Herhalde biri dalga geçiyor' dedim!
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Sinemanın kendisi için çok şey ifade ettiğini belirten Derya Alabora sinemanın kalıcı olduğunu söyledi. Alabora ‘’Sinema kalıcılık bırakıyor ve kalıcı olmak çok önemli.’’ dedi.

Anna Karenina filmi için yurt dışından teklif alan ve sağlık sorunlarından dolayı yapımda yer alamayan Derya Alabora, "Menajerim aradı, 'Anna Karenina çekiliyor, Jude Law ve Keira Knigthly oynuyor. Ekim ayında boş gününüz var mı?' diye mail geldiğini söyledi. 'Herhalde biri dalga geçiyor' dedim. Sonra senaryoyu yollamalarını istedik ve hakikaten yolladılar. O sırada bir dizimde problem vardı ve ameliyata girecektim. İyi huylu kemik tümörü diye bir şey varmış. Doktorum 'Durabilen şeyler, bir sürü insanda var ama seninki büyüyor içeride, bacağını kırabilir. O yüzden bunu bir an önce buradan almamız gerekiyor' dedi. Öyle bir kritik durumdu ki. Sıradan bir diz ameliyatı değildi. Tam o döneme denk geldi. Ne yapayım, ileride çoluk çocuğa anlatacak bir hikayem olur hayatımda" diyerek anlattı.

'HERKESİN BİR KOÇU VAR'

Aynı ajanstan gelen başka bir teklifle Hollywood yapımı 'A Most Wanted Woman' filminde rol alan usta oyuncu, "Orada herkes çok iyi çalışıp geliyor. Herkesin bir koçu oluyor, figürasyon hazır geliyor" şeklinde konuştu.

 'O KADAR ACI ÇEKMİŞ KADINLAR VAR Kİ'

Bir hikaye anlatmak istese kadın hikayeleri anlatmayı dilediğini belirten Derya Alabora, "Aslında hem kadın olduğumuz için böyle hikayelere çok çok ihtiyaç var. O kadar gizli kalmış hikayeler, o kadar acı çekmiş kadınlar var ki" açıklamasını yaptı.
 

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