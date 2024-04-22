'Herkes 1 yılda milyoner olur' dedi, hastanelik oldu! Milyoner YouTuber'in sosyal deneyi hüsranla bitti

YouTube kanalında evsiz olarak geçirdiği günlerle ilgili ilginç videolar yayınlıayan Black, 12 ayda 1 milyon dolar para biriktirebileceğini öne sürüyordu.

Lüks evi ve arabasından vazgeçerek sokaklarda yaşamaya başlayan milyoner, "Birçok kişi pandemide her şeylerini kaybetti ve depresyonda. İsterse herkes bir yılda milyoner olabilir" diyerek bir sosyal deney paylaşmıştı.

DİLENDİ, PARASIZLIK HASTA ETTİ

Sokaklarda dilenerek ve geçici işlerde çalışarak para toplamaya çalışan Black, uzun süre aç ve susuz kaldığını da videolarında anlatıyordu.

Sokaklarda yaşamanın ve parasız kalmanın zorlukları nedeniyle hasta düşmesinin ardından YouTube kanalında evsizlik macerasını sonlandırdığını açıkladı.

Kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu projesini 2 ay erken bitiren Black, soluğu hastanede aldı. Deneyin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf eden adam, sokaklarda yaşamanın hayatının en zor deneyimi olduğunu, bazen içecek su bile bulamadığını söyledi.

Black, üç ayda kiralık bir ev tutmayı başarmış ve girişimci ruhuyla sosyal medyadan para kazanmaya da başlamıştı.

1 milyon dolar hedefine ulaşamasa da azmin gücünü gösterdiğine inanan milyoner, 10 ayda 64 bin dolar kazanabildi.