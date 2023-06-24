Herkes bir anda yola çıkınca Sakarya'da trafik durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.
Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100’ün Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Akyazı-Hendek ilçeleri arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Otoyolda Ankara istikametinde araçlar adım adım ilerlerken, İstanbul istikametine ise araç trafiği yok gibi
Adım adım ilerleyen yolda herkes şerit değiştirmeye kalkışınca ortaya böyle görüntüler çıktı
Hal böyle olunca da zaman zaman sinirler gerildi. Ortalık karıştı.