Herkes bir anda yola çıkınca Sakarya'da trafik durma noktasına geldi

Bayram tatili için herkes bir anda yola çıkınca trafik de ilerlemek mümkün olmadı. Sakarya'da otolyolda trafik durma noktasına geldi. İstanbul istikametine gidenler ise boş yolda araç kullanma keyfi yaşadı