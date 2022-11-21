Fırtına şu anda İstanbul'u vuruyor. Herkes dikkatli olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı kodlu" fırtına uyarısında bulundu.



İstanbul'da ise şu dakikalarda şiddetli bir fırtına yaşanıyor. Uzmanlar İstanbulları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.





MARMARA DENİZİ'NDE LODOS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle beş gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.



Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda bekliyor, ağlarını onarıyor.



Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'de yarın saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin izinli sayılması kararlaştırıldı.



Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen dün yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."