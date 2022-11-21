Kerem Ökten 58 dakika önce son uyarıyı yaptı. Yarın başımıza neler gelecek. Evden çıkarken hazırlıklı olun

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'da şu dakikalarda şiddetli bir fırtına ile mücadele ediyor. Uzmanlar İstanbulları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı kodlu" fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahmininde bulundu.

Kerem Ökten, 1 saatte havanın çok değişeceğini ve evden ince kıyafetle çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminlerinde bulundu.

Ökten, "İstanbul'da evden ince kıyafetle çıkmayın lütfen. 1 saatte hava çok değişecek." ifadelerini kullandı.

"1 SAATTE HAVA ÇOK DEĞİŞECEK"

Ökten'in paylaşımı şöyle:

İstanbul'da hava yarın sabah soğuyacak. Sabah 7'de lodos eserken; sabah 8'de hızla Karayel'e dönecek. Evden ince kıyafetle çıkmayın lütfen. 1 saatte hava çok değişecek. Hastalık riski var. #İstanbul