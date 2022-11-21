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İstanbul'da yaşanan kuvvetli fırtına Harem Otogarı'nın çatısını çökertti

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın çatısının bir kısmı uçtu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:43
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Kuvvetli fırtına İstanbul Harem Otogarı'nın çatısını çökertti

İstanbul'da yaşanan kuvvetli fırtına Harem Otogarı'nın çatısını çökertti
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AA'da yer alan habere göre, kentte etkili olan şiddetli rüzgar, otogarın çatısındaki bazı parçaları kaldırdı. Çatı parçaları, otogardaki bir otobüs firmasının peronuna düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri çatıda bulunan ve tehlike arz eden parçaları, yeniden uçma riskine karşı topladı. Ayrıca çevreye savrulan çatı malzemeleri de toplandı.



Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çatıda hasar oluştu.
 

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