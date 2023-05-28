Herkes gülmemek için kendini zor tuttu. Oy kullanırken kurt gibi uludu

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa gidiyor. Sosyal medyadan peş peşe gelen ilginç görüntüler ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Antalya'dan gelen görüntüler izleyenleri güldürdü.

Görüntülerde bir seçmenin oy kullanırken uluduğunun duyuldu. Çevre bulunanların ise güldüğünün duyulması dikkat çekti.

Oy kullanma sesiyle birlikte vatandaşın kurt gibi uluduğu anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SEÇİMDEN İLGİNÇ OLAYLAR

Esenyurt'ta bir vatandaş oy kullanmak için Osmanlı dönemine ait bir kıyafet giymişti. Elindeki papağanı Paşa ile oy kullanan vatandaş, “Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” sözlerini kullanmıştı.