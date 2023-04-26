Herkes önlemini alsın, kuvvetli geliyor! Vali Yerlikaya İstanbulluları saat vererek uyardı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da yağışların etkisini artıracağı saat bildirilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Herkes önlemini alsın, kuvvetli geliyor! Vali Yerlikaya İstanbulluları saat vererek uyardı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel Dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Mega kent İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda beklenen kuvvetli sağanak yağışa karış uyarılarda bulundu.

Yerlikaya paylaşımında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

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