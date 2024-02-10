Emekliler kampanya başlattı. Uyuyan emekliler uyandı mı ne... Resmi Gazete’yi etiketleyip paylaşıyorlar

AKP iktidarı 2024 yılını emekliler yılı ilan etti. Emekililere yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Emekliler bu durumdan hiç hoşnut değil. Ay sonunu getiremeyen emekli yüksek zam istiyor.

Emekliler sosyal medyada kampanya başlattı. Emekliler 12 bin TL daha zam yapılmasını istedi. Böylece en düşük emekli maaşı 22 bin TL oluyor. Ancak kampanyada en düşük emekli maaşının 24. 993 TL olması gerektiği yer alıyor.

Emekliler başlattığı kampanyayı ise Resmi Gazete etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor.

Başlatılan bu kampanya herkesi şaşırttı. Kullanıcılar “Uyuyan emekliler ölmeden önce uyandı mı ne...” yorumlarını yaptı.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE MERAK KONUSU

Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ise merak konusu oldu.

Ancak gelen kulis bilgilerine göre, bu yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramında emeklilere 5'er bin TL'den toplamda 10 bin lira ikramiye ödenmesi yapılacağı yönünde.