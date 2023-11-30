Herkesin ulaşabileceği elektrikli otomobil yollarda

Dacia Spring...Elektrikli otomobil...Hem ekonomik hem de cepleri yakmıyor...Dünyadaki neredeyse bütün otomobil markaları fosil yakıttan ayrılıp, elektrikli otomobillere geçmek için üretim bantlarını değiştiriyor. İşte o araçlardan biri de Fransız'da üretilen Dacia Spring...

Dacia’nın elektrikli mobiliteyi herkes ve her tür kullanım için erişilebilir hale getirdiği Yeni Spring, Fransa’da vergiler dahil 17 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Merakla beklenen, pazarın en ekonomik elektrikli otomobili Yeni Dacia Spring, Confort ve Confort Plus olmak üzere 2 versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor. Yeni Dacia Spring’in Confort versiyonunun satış fiyatı 17 bin Euro’dan başlıyor.

SUV görünümüne sahip yüzde 100 elektrikli bir otomobil olan Yeni Dacia Spring, WLPT verileriyle şehir içi 305 km menziliyle şehir içi ve şehirler arası sürüş yapılabiliyor.

Almanya'da da 17 bin euroya yani bugünkü kurla 536 Bin liraya denk geliyor. Ama bizde işler değişiyor. Çünkü ÖTV'si, ÖTV'li haliyle KDV'siyle fiyatı 969 bin liraya çıkıyor.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Minik bir SUV olan araçta geri görüş kamerası, akıllı telefonla eşleştirilen navigasyonlu 7 inçlik Medya Nav dokunmatik multimedya sistemi bulunuyor. Aracın genişliği 1,62 metre. Ancak aracın 290 litrelik bagajı ve 325 metreküplük yükleme alanı bulunuyor.

DÖNER VİTES BUTONU

Dacia Spring'te döner vites butonu, elektrik takvileyi direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir aynalar, arka park sensörü, otomatik farlar ve elektrikli dört cam ile katlanabilir arka koltuklar bulunuyor. Ayrıca araçta sürücü çarpışma riskinde tepki vermekte geç kalırsa aktif acil fren sistemi de yer alıyor.