﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü

ABD’nin Louisiana eyaletinde Darren James isimli adamın başına hayrete düşüren bir olay geldi. Uyandıktan sonra telefonuna gelen bildirimi gören James, hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu gördü.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİ OLDU

Yaklaşık 50 milyar dolar yattığını gören James bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Havale ile gelen parayı gören James durumu eşine söyledi. “Bu çok çılgıncaydı” diyerek hayatında hiç bu kadar fazla sıfırı görmediğini söyleyen James daha sonra durumu bankaya bildirdi.

BANKA PARAYI GERİ ALDI

James bankayı aradıktan sonra ise banka yetkilileri harekete geçti. Hemen parayı geri alan banka paranın nereden geldiğini veya hatanın neden dolayı kaynaklandığını söylemedi. Birkaç gün içinde sorun çözüldü ve para James ailesinin hesabından alındı.

“HEMEN BANKAYI ARADIM”

Yaşadıkları karşısında gazetecilere açıklamalarda bulunan James, “Kimin bu tür paralara sahip olduğunu bilmiyoruz. Bankayla iletişime geçip bir hata olduğunu söyledik ve paranın sahibine ulaştırılması için işlem başlattık.” ifadesini kullandı.

JAMES’İN KISA SÜREN MACERASI YANKI UYANDIRDI

Paranın kendilerine ait olmadığını ve o yüzden onunla hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyen James’in kısa süren macerası büyük yankı uyandırdı. James, kendi başına bir milyarder olma hayalini gerçekleştirirse, servetini çocuk hastaneleri inşa etmek gibi başkalarına yardım etmek için kullanacağını söyledi.

(TGRT Haber)