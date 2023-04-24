Hibuskus nelere iyi gelir?

Hibuskus, Sudan çöllerinde yetişen susuzluk gideren bir bitki. Firavunlar tarafından kulllanıldığı biliniyor. Çay gibi demlenip içiliyor. Halk dilinde yaprakları güle benzetildiği için Mekke gülü ya da Nar çiçeği olarak da anılıyor.

İŞTE HİBUSKUSUN YARARLARI

Grip ve öksürükte nefes açıcı olarak kullanılmaktadır.

Böbrek iltihabına iyi gelmektedir.

Kireçlenmeyi önleyicidir.

Yüksek miktarda C vitamini içermektedir.

Ölü hücreleri yenileyicidir.

Kandaki şekeri düzenler.

Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelmektedir.