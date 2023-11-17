Hiçbir yazara böylesi yazı nasip olmadı. Orhan Veli 3 gün sonra öleceğini bilmeden kız kardeşine şunu der

Orhan Veli Kanık, çevresi tarafından sevilen, iyi yürekli, dost canlısı, kibar ve duygulu birisiydi. Orhan Veli Kanık Türk Edebiyat tarihine adını altın harflerle kazıttı.

Orhan Veli Kanık, 1914 yılında İstanbul’un Beykoz semtinde Fatma Nigar Hanım ve Mehmet Veli Bey''in çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Füruzan ve Adnan Veli adında iki kardeşi vardır.

Şair Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 tarihinde ise İstanbul’da vefat etmiştir.

ÖLMEDEN ÖNCE KARDEŞİ İLE ARASINDAKİ SOHBET

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir paylaşımda Orhan Veli ile kardeşi arasındaki sohbeti okuyanlar duygulanıyor.

İşte Orhan Veli’nin ölmeden 3 gün önce kardeşi ile diyaloğu:

Soğuk hafif karlı bir kış günü Şişli’deki evlerinin balkonunda üzerinde ince bir gömlekle s*gara içerken kız kardeşi, Orhan Veli’ye;



"Babam s*gara içtiğini biliyor, neden onun yanında s*gara içmiyorsun? Üşütür, hasta olursun burada.” der. Orhan Veli de kardeşine sarılarak;



“Fırfırcığım, babamın 3 günlük ömrü kaldı, onu kırmaya değer mi” der.

Bilmez ki kendisinin 3 günlük ömrü vardır. Bu konuşmadan 3 gün sonra Orhan Veli vefat eder. 36’sında bir şair ceketsiz göçer bu dünyadan. 14 Kasım 1950.





ORNA VELİ’NİN AŞKI NAHİT HANIM KİMDİ?

14 Kasım 1950’de hayata gözlerini yuman Orhan Veli Kanık’ın üstünde son kez giyebildiği ceketi ve 28 kuruşu vardı. Ceketinde diş fırçasına sarılı bir şiir de vardı. Ölümünden sonra arkadaşları tarafından yayımlandı “Aşk Resmi Geçidi”. Bazı yerleri eksikti, henüz tamamlamamıştı. Sıra sıra saymış sevgililerini, aşklarını… Sonuncuya geldiğinde isim vermemiş Orhan Veli.

İşte o şiir:

“Gelelim sonuncuya.

Hiçbirine bağlanmadım

Ona bağlandığım kadar.

Sade kadın değil, insan.

Ne kibarlık budalası,

Ne malda mülkte gözü var.

Hür olsak der,

Eşit olsak der.

İnsanları sevmesini bilir

Yaşamayı sevdiği kadar.”

DİĞER ŞİİR:

“Bir de sevgilim vardır pek muteber;

İsmini söyleyemem

Edebiyat tarihçisi bulsun.”

NAHİT HANIM

Nahit Gelenbevi İstanbul ve Ankara’da öğretmenlik yapmıştır. Cemal Süreya Nahit Hanım’ı anlattığı yazısında “Bin dokuz yüz yirmi üç gibi kadın” ve “Cumhuriyet gibi kadın” ifadelerine yer veriyor. Ayrıca Atatürk ile üç kez dans etmiş bir kadındır Nahit Gelenbevi.

Nahit Hanım’ın deste şeklinde sakladığı mektupların arasında bulunmuş. Orhan Veli bu mektubu hiçbir zaman okuyamamıştır. Nahit Hanım’a olan aşkını, özlemini, öfkesini basit bir dille anlatmamış. Orhan Veli bazı şiirlerinin ilk müsveddelerini göndermiş Nahit Hanım’a.

YAZDIĞI BİR ŞİİR DAHA:

“Yaz geçiyor sen gelmiyorsun. Belki bir gün geleceksin ama o kadar geç gelmiş olacaksın ki seni gördüm mü görmedim mi, doğru dürüst anlayamadan kalkıp geri gideceksin. Benim için tahammül edilmez bir devir daha başlayacak. Üstelik o devir kim bilir ne kadar uzun sürecek. Hayatımızın hiç düşünmeden feda edebileceğimiz seneleri o kadar çok mu?”

ORHAN VELİ [İSTANBUL] 2 TEMMUZ 1947