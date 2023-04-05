Orhan Veli Kanık, şiire getirdiği yenilikler nedeniyle başlarda büyük ölçüde yadırganmış ve çok sert eleştirilere maruz kalmış bir şairdir. Orhan Veli Kanık’ın 30’dan fazla eseri bulunmaktadır. Peki, Orhan Veli Kanık kimdir, ne zaman öldü? Orhan Veli Kanık şiirleri.

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 – 14 Kasım 1950), asıl adı Ahmet Orhan olan Cumhuriyet Döneminde şiir, hikaye, deneme, makale ve çeviri türlerinde eserler kaleme almış, 30'dan fazla eseri bulunan, Garip akımının kurucusu olan Türk şair, deneme, makale, öykü yazarı, çevirmen ve nasirdir.

Orhan Veli Kanık, 1914 yılında İstanbul’un Beykoz semtinde Fatma Nigar Hanım ve Mehmet Veli Bey'in çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Füruzan ve Adnan Veli adında iki kardeşi vardır.

Sokaktaki insanların dilini şiire taşımış olan Orhan Veli Kanık, eğitim hayatına Akaretler İlkokulu’nda başlamıştır. Üniversite eğitimini yarım bırakmış ve 1937 yılında Ankara’da PTT Umum Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Muamelât'ta memur olarak çalışmaya başlamıştır. Askerliğini Gelibolu'da yapmış olan Orhan Veli Kanık, Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu’nda da çalışmıştır. İçkiye düşkün olan şair hayatı boyunca düzenli bir çalışma hayatının içerisine girememiştir.

Orhan Veli Kanık, çevresi tarafından sevilen, iyi yürekli, dost canlısı, kibar ve duygulu birisidir. Orhan Veli Kanık, fiziksel olaraksa oldukça kemikli bir vücuda sahiptir ve kollarıyla bacakları epey uzundur. Yaylanarak ve göğsünü hafifçe öne doğru eğerek yürüyen Orhan Veli, ince ve beyaz ellere sahiptir. Şair, geniş bir alına ve sivri bir çeneye sahiptir. Yüzünde gençliğinde yaşadığı sivilce problemi nedeniyle sivilce izleri vardır. Büyük bir tiyatro tutkunu olan Orhan Veli Kanık, hem tiyatro oyunu yazmış hem de çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır.

ORHAN VELİ KANIK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Orhan Veli Kanık, şiire getirdiği yenilikler nedeniyle başlarda büyük ölçüde yadırganmış ve çok sert eleştirilere maruz kalmış bir şairdir. Alışılmışın dışındaki eserleri ile önce yadırganmış sonra da eğlenme ve aşağılamaya maruz kalmıştır. Yaşadığı dönemde büyük bir üne sahip olan nadir şairlerden Orhan Veli Kanık, tüm olumsuz tepkilerin yanı sıra büyük bir sevgi ve hayranlıkla da karşılaşmıştır.

Orhan Veli Kanık, 1940 yılında Abidin Dino, Alaeddin Hakgüder ile birlikte sadece bir sayı yayımlanabilen "Küllük" isimli bir dergi çıkarmıştır. Bu dergi bir sayı çıksa da Orhan Veli Kanık'ın ilk sayıda yayımladığı "Tahattur " şiiri 1968 yapımı "Vesikalı Yarim" filmine ilham kaynağı olmuştur. Orhan Veli Kanık'ın yayımlanmış bir romanı olmasa da yazmaya başladığı bir roman olduğu bilinmektedir. Kitabın adı "Dünyalarının Dışında"dır fakat şair vefatına kadar kitabı tamamlayamamıştır.

Şair Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 tarihinde ise İstanbul’da vefat etmiştir.

ORHAN VELİ KANIK ESERLERİ NELER?

Garip

İşsizlik

Baharın Ettikleri

Yaprak

Birdenbire

Vazgeçemediğim

La Fontaine Masalları

Yazılar ve Konuşmalar

Vazgeçemediğim

Dalgacı Mahmut

Nasrettin Hoca Hikâyeleri

BütünYazıları

Çeviri Tiyatrolar

Mektuplar Anketler Mülakatlar

Çeviri Şiirler

Şiirde Aydınlık

Ben Orhan Veli

Dünyalar Vardır

Şairin İşi

Hoşgör Köftecisi

Yalnız Seni Arıyorum

Sakın Şaşırma

Bütün Şiirler

Bütün Hikayeleri

Saygılı Yosma

Poesie

Karşı

Destan Gibi

Fransız Şiiri Antolojisi

Yenisi

ORHAN VELİ KANIK'IN İLK ESERİ HANGİSİ?

Orhan Veli Kanık’ın bilinen ilk eseri 30 Ekim 1930 tarihinde Ankara Erkek Lisesi’nin "Sesimiz Dergisi"nde yayımlanan "Yahudinin Fendi Arnavutu Yendi" isimli oyunudur.