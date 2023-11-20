Sait Faik Orhan Veli'ye sorar: Nasıl beceriyorsun her gün rakıyı bana ısmarlatıyorsun?

Edebiyat tarihinin iki önemli kalemi Orhan Veli Kanık ile Sait Faik Abasıyanık meyhanede bulmaca çözme yarışması yapar.

Orhan Veli ve Sait Faik bir ay boyunca Balıkçılar Meyhanesi denilen yerde buluşup içerler.

Ellerinde de Cumhuriyet gazetesi.

BULMACA ÇÖZME YARIŞMASI

Bulmaca çözme yarışı yapıyorlar, kaybeden hesabı ödüyor. Bir ay boyunca hep Orhan Veli kazanıyor, Sait Faik hesabı ödüyor.

ORHAN VELİ'NİN CEVABI

Sait Faik en son dayanamıyor ve Orhan Veli'ye soruyor:

"Yahu tamam benden iyisin anladım da bir aydır yarışıyoruz, bir kez bile yenemedim seni bilader."

Orhan Veli gülerek şöyle cevap veriyor:

"Tabii yenemezsin, gazetenin bulmaca ekini hazırlayan benim."